CALCIO FEMMINILE – V. Esposito (dif. Pomigliano calcio): “Quello che stiamo vivendo rimarrà per sempre nella storia”

POMIGLIANO. Valentina Esposito, tra le senior del Pomigliano, tra le protagoniste della stagione granata, con la sua una grande esperienza che affonda le radici nel Napoli Carpisa, è stata raggiunta telefonicamente dall’ufficio stampa per un’interessante intervista a tutto tondo.

“Quello che stiamo vivendo è un qualcosa che resterà per sempre nella storia. Purtroppo, tutto il mondo è stato colto impreparato di fronte ad un virus per il quale non esiste né cura e né vaccino. Tutto il Mondo è fermo da più di un mese”.

Il calcio che manca in ogni piccolo gesto: “Premesso che stiamo vivendo un qualcosa di gravissimo, però bisogna anche da dire che per chi come noi mangia pane e pallone è davvero dura vivere senza il calcio, gli allenamenti, l’adrenalina della partita e tutte quelle belle emozioni che questo sport ti regala ogni giorno”.

Stagione stellare quella delle pantere: “Abbiamo iniziato in salita la nostra stagione, con l’eliminazione dalla Coppa Italia al primo turno, ma poi ci siamo rimboccate le maniche e siamo ripartite alla grande disputando un campionato quasi perfetto. Siamo prime in classifica a +12 sulla seconda, quasi vicine ai play off, ma poi si è dovuto fermare tutto. La nostra speranza è quella di ripartire al più presto, appena ci saranno tutte le condizioni idonee a tutela della salute di tutti. Il calcio per me è vita”.

Gli allenamenti che continuano con frequenza giornaliera: “Ogni giorno mi alleno, naturalmente per quel che si può sfruttando i pochi spazi a disposizione a casa, con il sorriso sulle labbra pensando positivo e per essere sempre pronta appena si ritornerà a giocare. Invito tutti a restare a casa, stringiamo i denti non facciamo scelte sbagliate adesso, o tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi sarà vanificato. Questa partita va giocata con tanta attenzione soprattutto nei minuti finali e in quelli di recupero, per usare una metafora calcistica, a me cara. E speriamo che presto possa partire la fase due”.

“Colgo l’occasione per salutare con affetto il grande presidente Pipola che non ci fa mai mancare nulla, tutta la società, i dirigenti, lo staff, i nostri tifosi. Ritorneremo ad abbracciarci e ritorneremo ad esultare insieme dopo una vittoria, ritorneremo su quel rettangolo verde che è la nostra casa”. Chiude così Valentina Esposito.

Fonte: Paola Mauro Ufficio stampa Pomigliano calcio femminile