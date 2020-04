Luka Jovic dovrà testimoniare nei prossimi giorni davanti alla Procura di Belgrado per aver violato la quarantena di 28 giorni imposta ai cittadini che rientrano in Serbia da una zona a rischio Covid-19, nel suo caso la Spagna. L’attaccante del Real Madrid, secondo la stampa serba, rischia da un multa di 1.275 euro a tre anni di carcere. Jovic ha sostenuto, al momento della denuncia, di essere andato solo in farmacia e di non essere a conoscenza delle regole imposte ai rimpatriati. Fonte: CdS