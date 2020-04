Si va verso lo sconto per i diritti tv, ma nella prossima stagione

LAVORO DI SINTESI

Significa che martedì verrà di fatto autorizzata la proroga? In realtà, il discorso è più ampio. Perché in ballo ci sarebbe anche la richiesta, sempre da parte delle tv, di trattare per uno sconto. Insomma, i club potrebbero scegliere tra i due scenari alternativi. Oppure cercare una sintesi. Che, a questo punto, sembra la soluzione migliore. In sostanza, il rinvio verrebbe concesso, ma comunque con tempi limitati, in modo da lasciare margine alle società di rispettare le proprie scadenze. Ma verrebbe concesso pure lo sconto, da conteggiare, però, nella quota per la prossima stagione. Di quale entità? Sarebbe il risultato dell’analisi di una serie di variabili in gioco, a cominciare dal fatto che, con la prospettiva di giocare ancora a lungo a porte chiuse, le partite si vedrebbero solo attraverso la televisione. Fonte: CdS