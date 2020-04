La Serie A prova il contrattacco: Prolungamento con le pay-tv e sconto

RINNOVO O IMPEGNO

Attenzione, però, perché anche la Serie A è pronta a chiedere qualcosa in cambio. E anche da questo punto di vista sono state individuate due strade. Una prevede l’automatico prolungamento di un anno dei contratti in scadenza nel 2021. Insomma, in questo modo i club avrebbero maggiori certezze per il futuro, rinviando l’incognita del nuovo bando, per il quale, secondo molti, si andrebbe incontro a una contrazione dei prezzi. Altrimenti, le televisioni che hanno beneficiato dello sconto, si dovrebbero impegnate a sostenere la Serie A anche per il triennio 2021-24, evitando offerte al ribasso, ma lavorando di comune accordo per garantire solidità al calcio italiano. Fonte: CdS