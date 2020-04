Un altro positivo cosa comporterebbe? L’isolamento immediato del positivo

Sia chiaro: il calcio non può permettersi di bloccare nuovamente tutto. Altrimenti, non avrebbe nemmeno senso provare a ripartire. Peraltro, sarebbe complicato anche gestire il rinvio di qualche match, alla luce di un calendario che sarà strettissimo. Del resto, il rischio non potrà essere azzerato nell’immediato, ma, completamente, nemmeno il prossimo autunno. Solo un vaccino cancellerà il pericolo, ma i tempi sono lunghi e non si può attendere. Vuole dire che, mentre per i suoi compagni si alzerà il livello di monitoraggio e di controllo per impedire la trasmissione del virus. In che modo? Sarà compito della commissione stabilirlo. Fonte: CdS