Rivieccio: “Lega Azzurra? Bellissimo poterlo ricordare…”

Renato Rivieccio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Lega Azzurra? Bellissimo poterlo ricordare. Il Napoli retrocesse in B ed il buon presidente dell’epoca comincio a soffrire e tutti noi tifosi cominciammo a renderci conto che non potevamo andare. Con il professore Barone e Vinicio costituimmo questo supporto da tifosi. Facemmo un’associazione solo per lanciare l’idea con una raccolta di fondi e raccogliendo il minimo per cominciare a programmare. Accogliemmo molto entusiasmo dai tifosi. Con Naldi ci parlai un paio di volte ed era molto lontano dal mondo del calcio, non capiva lo spirito”.