Mertens sfoglia la margherita, Napoli o Chelsea

Il futuro di Mertens non è ancora stato svelato, la lunga sosta forzata a causa della pademia ha portato ad un silenzio assordante e De Laurentiis ha intuito che ci sono altre pretendenti del belga. Oltre all’Inter e al Monaco, c’è soprattutto il Chelsea. La società londinese lo sta tentando a colpi di sterline, ma soprattutto cerca il sostituto dell’ormai partente Giroud. Il fiammingo ad oggi, come riporta il Corriere dello Sport, sta sfogliando la margherita, restare in azzurro, oppure accerta la corte di Abramovic. Inter e Monaco non sembrano stuzzicare Mertens. De Laurentiis si è spinto con una super offerta, 18 milioni lordi, sa che la città lo apprezza, è quasi un idolo, però la palla passa al belga che dovrà decidere quanto prima il suo futuro.

La Redazione