Mertens, il fiato sul collo: Rino Gattuso non lo molla

Dopo il pranzo del primo marzo sul lungomare tutto si è fermato. Complice la pandemia da coronavirus. E il discorso sul rinnovo di Dries Mertens aspetta di essere ripreso. Sul belga gli occhi sono molti e il patron azzurro lo sa, tanto che pare intenzionato ad alzare l’offerta, ma è mister Gattuso quello a non demordere assolutamente e che non ha intenzione di perdere il suo “piccolo” grande attaccante. Il tecnico spinge per il rinnovo e non molla Mertens con il quale parla a margine delle sedute di allenamento da casa. Su Il Mattino si legge: “Superati i problemi fisici, Mertens si è messo a giocare e segnare con regolarità e il suo lavoro è stato molto apprezzato da Gattuso, che lo ha anche rasserenato. Proprio in questi giorni il tecnico starebbe sollecitando il belga a rinnovare col Napoli, durante i colloqui al termine delle sedute personalizzate di allenamento. Rino sa quanto Dries possa essere importante anche per la squadra del futuro perché Milik è in partenza e il solo Petagna non sembra in grado di reggere il peso dell’attacco di un club così prestigioso”.