Mario Rui su WhatsApp: “Mi manca tanto lo spogliatoio”

Mario Rui apre le porte dello spogliatoio virtuale del Napoli: l’ormai famosissimo gruppo WhatsApp della squadra. E sebbene sia blindato, perché resta pur sempre lo scrigno sacro dei segreti del gruppo, forte e chiaro viene fuori un messaggio: «L’obiettivo di tutti, quando sarà possibile, è riprendere il cammino dal punto in cui lo abbiamo interrotto»”.

MI MANCHI

E allora, parola a Mario. Un confronto virtuale ai microfoni di Sky, in collegamento dal salotto di casa, però comunque pieno di spunti che fanno trasparire la voglia degli azzurri di tornare in campo. E innanzitutto alla vita di sempre senza paura. «Il calcio mi manca, sicuramente. Mi mancano la quotidianità, i miei compagni e le persone che lavorano con noi». E mica finisce qui. «Mi mancano le piccole cose che viviamo nello spogliatoio e credetemi che potrei andare avanti tutta la giornata con l’elenco delle cose. La voglia di ricominciare è davvero tanta, speriamo che si possa ripartire quanto prima».

IL MORALE

Chissà quanto ne parlano, Mario Rui e i colleghi azzurri. «In privato sento ogni giorno qualche altro compagno, ma è vero che la nostra chat WhatsApp è abbastanza attiva. C’è sempre qualcuno che prova a tenere alto il morale di tutti, ma in generale dico che continuo a vedere un gruppo unito. Di ragazzi che si vogliono bene». Sarà più facile, insomma, darci dentro e seguire le indicazioni di Gattuso una volta che le istituzioni daranno il via libera a tornare in campo (e innanzitutto ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno). «La stagione non era delle migliori, questo è ovvio, ma poi la squadra aveva intrapreso la strada giusta sia in campionato e in Coppa Italia, battendo le migliori, sia in Champions, conquistando un ottimo risultato con il Barcellona: dispiace in genere che sia capitato tutto ciò, e specialmente in questo momento».

FORZA GATTUSO

Chiarissimo il riferimento alla pandemia. «Gattuso è stato molto bravo e ci ha trasmesso anche una serie di importanti conoscenze personali: lo stiamo seguendo molto e i risultati lo confermano». Non resta che continuare, no? «L’obiettivo è riprendere la condizione fisica, anche se non ci siamo mai fermati: ci alleniamo ogni giorno con le indicazioni dello staff, seguendo programmi ogni volta diversi». Sia atletici, sia tecnici. «Una volta tornati in forma, dovremo riprendere il cammino già intrapreso». Finale dedicato all’iniziativa della Nazionale portoghese: la rinuncia alla metà dei bonus di qualificazione a Euro 2020 per sostenere il calcio dilettantistico in Portogallo. «La situazione è complessa, c’è il rischio che sparisca».