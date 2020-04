Le squadre del nord dovrebbero emigrare al centro sud per poter disputare il campionato

I virologi danno per scontato che in autunno ci sarà una nuova ondata di contagi e per far disputare il campionato solo al centro-sud bisognerà valutare l’evoluzione dell’epidemia nelle prossime settimane. Juventus, Inter, Atalanta, Milan, Torino e Brescia – solo per citare le lombarde e le piemontesi coinvolte nelle lotte scudetto, Europa o retrocessione – che ne pensano? Contrariamente a quanto è emerso nei giorni scorsi, pare che le milanesi si siano dichiarate non favorevoli; sarà quasi impossibile, poi, convincere la Juve che sia una soluzione equa rincorrere il nono scudetto di fila giocando 12 partite in trasferta. Ma proprio perché bisogna “differenziare” l’avvio della fase 2 a seconda delle aree di rischio, il Governo potrebbe creare nuove zone rosse, di fatto rendendo impossibile la pratica sportiva nelle regioni più colpite. Far emigrare tutte le società di A del centro-nord (considerando anche Veneto, Friuli, Liguria, Emilia Romagna e Toscana) sembra un’operazione abbastanza complessa.Fonte: CdS