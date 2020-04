Le parole “dolci” di Lukaku e l’offerta da Milano faranno breccia su Dries?

Superati i problemi fisici, Dries Mertens si è messo a giocare e segnare con regolarità e il suo lavoro è stato molto apprezzato da Gattuso, che lo ha anche rasserenato. Proprio in questi giorni il tecnico starebbe sollecitando il belga a rinnovare col Napoli, durante i colloqui al termine delle sedute personalizzate di allenamento. Rino sa quanto Dries possa essere importante anche per la squadra del futuro perché Milik è in partenza e il solo Petagna non sembra in grado di reggere il peso dell’attacco di un club così prestigioso. Il lockdown ha rallentato la trattativa per il rinnovo, però prima della ripresa del campionato Mertens vuole (deve) sciogliere questo rebus. C’è l’Inter in alternativa, per ora. Fonte: Il Mattino