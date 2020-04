Così come si legge oggi su Tuttosport, la Juventus è su Arek Milik. Il polacco classe ’94 è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2021 e non è intenzionato a rinnovare. Maurizio Sarri conosce bene l’attaccante che ha allenato sulla panchina azzurra, ritenendolo l’ideale da affiancare a CR7. La dirigenza bianconera per ora ha iniziato a sondare Arek, in attesa di parlarne di persona e capire la situazione da adottare per portarlo in bianconero.