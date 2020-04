Il Napoli insiste per Azmoun, ma c’è un ostacolo per il suo acquisto

Nel mercato spesso e volentieri ci sono diversi ostacoli per intavolare una trattativa e bisogna farsi trovare per qualsiasi evenienza. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, la punta dello Zenit Sanpietroburgo, Sardar Azmoun da sempre piace al Napoli e con 25/30 milioni si può chiudere l’affare. La concorrenza non manca, piace all’Atletico Madrid e al West Ham, ma l’ostacolo maggiore è che il calciatore è extra-comunitario. Il club azzurro dovrà prima cedere e poi provare l’assalto per la punta iraniana.

La Redazione