Giovanni Scotto su twitter: “Figc, avanti tutta per il ritorno al calcio giocato”

In un momento dove il paese cerca di vincere la battaglia per la pandemia al Covid-19, il calcio cerca il modo di ripartire e prevale sempre più la fiducia. Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto su twitter aggiorna in tempo reale. “#Figc avanti tutta per la ripresa: nuova idoneità sportiva per i calciatori, massimo 240 persone negli stadi (squadre comprese) e nuovo protocollo antidoping. Pur di ripartire pronto un piano per giocare le partite solo in alcune città, tra cui Roma, Napoli, Firenze Bari #serieA”.

La Redazione