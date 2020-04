Fondazione Cannavaro Ferrara:All’asta maglia di Maradona ’87!

Asta solidale #JeStoVicinoaTe Uniti per Napoli promossa dalla Fondazione Cannavaro Ferrara.

Numeri molto significativi a sostegno di una giusta causa per offerte che provengono da varie parti del mondo, raccolti fino a ora quasi 30mila euro. Richiestissima la maglia dell”87 di Diego Maradona che in queste ultime ore ha dedicato a questa iniziativa anche un post su Instagram.n poche ore la maglia all’asta indossata da Maradona in Italia – Argentina raggiunge quota 14mila euro, con offerte da tutto il mondo. Proventi in beneficenza

Ufficio Stampa

Valeria Grasso