Martedì assemblea molto delicata in Lega per i diritti tv

La mediazione la proposta della lega

Diritti tv, ok a proroga pagamenti e sconto ma rinnovo automatico. Martedì in Lega si annuncia un’assemblea molto delicata: c’è da sciogliere il nodo del pagamento dei diritti televisivi in una stagione che ha già visto la contrazione al botteghino.

Quella di martedì prossimo, sarà un’assemblea di Lega importante per diverse ragioni e, per certi aspetti, anche decisiva. Saranno molti gli argomenti all’ordine del giorno, ma uno in particolare, in questo momento, sta a cuore i club: i diritti tv. Sono il principale sostentamento della maggioranza delle società. Ed, evidentemente, se il “rubinetto” di Sky, Dazn e Img si interrompesse le difficoltà si moltiplicherebbero. Senza incassi da botteghino, infatti, è già venuta meno parte della liquidità a disposizione, se poi le televisioni non dovessero saldare l’ultima rata annuale, in scadenza ai primi di maggio, la normale operatività dei club verrebbe messa definitivamente in crisi. Ma c’è una realtà che non può essere trascurata. E, quindi, la richiesta degli stessi broadcaster e di Img di mettere in stand-by il prossimo pagamento verrà esaminata con attenzione.

NO MURO CONTRO MURO

E’ vero che i contratti sono blindati e che la Serie A, da questo punto di vista, si sente completamente al sicuro e garantita, ma andare al muro contro muro finirebbe per essere controproducente. Meglio ragionare e trovare una soluzione che accontenti tutti, o meglio che scontenti tutti il meno possibile. Sky, Dazn e Img hanno già corrisposto 5 delle 6 tranche previste per il pagamento dei complessivi 1,344 milioni di euro, ovvero il valore di vendita dei diritti tv della serie A per una stagione. Significa che è stato pagato l’83% dell’intera cifra, mentre sono state disputate “quasi” 26 giornate, ovvero il 68% delle partite. Insomma, le argomentazioni alle televisioni non mancano. Fonte: CdS