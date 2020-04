Il tecnico Gigi Delneri, in un’intervista, si è soffermato su delle voci che lo volevano a Napoli e sulla situazione attuale:

“E’ vero sono stato contattato anni fa quando il Napoli era in C ,ma alla fine rimase tutto in aria e non si fece nulla di che.Ma ci sta ,visto che era un Napoli che stava crescendo e cosi ha fatto negli anni successivi. Per quanto riguarda la situazione attuale,credo sia inutile cercare di riprendere a tutti i costi.La salute è un bene che va tutelato “.