Dal Belgio: nasce l’idea della mascherina da calcio

Sembra la proposta di un tifoso preso dalla nostalgia, ma l’idea arriva nientemeno che da un virologo, consulente del governo belga per l’emergenza Covid 19, il dottor Marc Van Ranst: «L’ipotesi di vedere calciatori in campo con una mascherina sul viso è da valutare. Certo non si tratterebbe di mascherine chirurgiche, totalmente inadatte – ha precisato al quotidiano “Le Soir” -. Sul web è possibile trovare modelli anti-inquinamento per giocatori di football americano e ciclisti senz’altro più comodi». Non una semplice boutade, piuttosto un’eventualità che potrebbe far ripartire il campionato in Belgio, la cui sospensione definitiva sarà valutata venerdì prossimo. Per ora è in “stand-by” proprio su consiglio di Van Ranst. Il quale anzi, fino alla settimana scorsa, dichiarava di essere stato contatto dall’Uefa, aggiungendo: «Gli dirò che è il momento di chiudere le competizioni». Per poi cambiare idea martedì scorso: «Se in altri Paesi c’è la possibilità di riprendere a giugno, sarebbe triste non farlo qui». Comunque sia, il governo belga ha già deciso di vietare tutti gli eventi di massa fino al 31 agosto.

La Redazione