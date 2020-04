Cutrone racconta la sua esperienza da “positivo”: “Ho avuto paura”

Il Coronavirus è entrato in casa Viola. Positivi al virus Pezzella, Vlahovic e Cutrone. Quest’ ultimo racconta ai microfoni di Tuttosport la paura, il timore e la voglia di tornare a segnare: “Non posso dire di non aver avuto paura. Questo è un virus subdolo, che nessuno conosce. Quindi all’inizio ero molto preoccupato per me, per le persone che mi erano vicine, per i miei compagni. Poi le cose sono iniziate ad andare meglio e mi sono rasserenato. Il sollievo vero e proprio comunque è arrivato con l’esito della mia negatività, solo allora mi sono tolto questo peso dalle spalle. Il mio primo gol alla ripresa? Sarà sicuramente qualcosa di liberatorio, da dedicare a tutti coloro che sono impegnati in questa dura battaglia come medici e infermieri”.