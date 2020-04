CORONAVIRUS – In calo i deceduti e i pazienti in via di guarigione

Giornata più che positiva per quanto riguarda i dati del Coronavirus, la pandemia che da più di un mese tiene fermo il paese. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, aggiorna in tempo reale. I deceduti oggi sono 482, anche oggi in calo i ricoveri e in terapie intensiva. Positivo anche i pazienti guariti 2200 in tutto, quindi per il tredicesimo giorno di fila cala anche la pressione ospedaliera.

La Redazione