CALCIO FEMMINILE – Ottima stagione di Sofia Cantore all’Hellas Verona, buone notizie per la Juventus

Nonostante la stagione non brillante dell’Hellas Verona Sofia Cantore, calciatrice di proprietà della Juventus Women’s, ha realizzato tre reti in nove partite, soprattutto dopo l’infortunio. Questi numeri sono un ottimo toccasana per la calciatrice, in attesa di terminare la stagione, si valuterà poi in estate se restare in Veneto oppure tornare in bianconero. L’impressione è che voglia restare in prestito un altro anno con la casacca delle scaligere.

La Redazione