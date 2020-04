Agresti: “Napoli su Immobile? Lotito ha avvisato tutti…”

Il giornalista Stefano Agresti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva durante la trasmissione Microfono Aperto: “Il Napoli su Ciro Immobile e l’Inter su Milinkovic-Savic? Il patron della Lazio, Claudio Lotito, ha già avvertito tutti. L’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus non ha cambiato le valutazioni dei suoi calciatori. Chi vorrà i campioni della Lazio dovrà pagarli caro. Servirà una cifra importante per strapparli ai biancocelesti. Cinque cambi? Per me credo sia una ottima soluzione in questo momento. Le squadre di Serie A giocheranno tante partite e, con il sopraggiungere del grande cado, sarà fondamentale per tutti gli allenatori avere la possibilità di alternare i propri calciatori. I cambi, tuttavia, non dovrebbero servire a perdere tempo”.