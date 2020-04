Sky e Dazn alla base dello scontro Coni/Lega

Sky e Dazn, finora, hanno versato cinque delle sei rate dei 973 milioni di euro annuali per i diritti tv: 780 Sky e 193 Dazn. La quinta rata è stata versata regolarmente lo scorso primo marzo, L’ultima dovrà essere versata entro il Primo maggio. Ed è evidente che Sky sta provando a ottenere uno sconto. Per questo alla Lega non sono piaciute le frasi del presidente Malagò in una intervista al Corriere dello Sport-Stadio. «Io avrei chiesto alle tv quanto sono disposte a rinunciare, il 5, il 10 o il 15 per cento?». Frase, questa, che ha mandato su tutte le furie Dal Pino e De Siervo che sostengono che non sono possibili sconti. Da qui la replica. «La Lega Serie A manifesta stupore per la leggerezza e l’ingerenza del presidente del Coni Giovanni Malagò nel descrivere i rapporti tra la stessa Lega e i licenziatari dei diritti televisivi. La Lega Serie A è in costante contatto con i broadcaster titolari dei diritti tv. Tali rapporti sono peraltro regolati da chiare previsioni contrattuali». Fonte: Il Mattino