Pistocchi:”L’Italia del 2002 più forte di quella vincitrice a Berlino”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, Sport Mediaset:

“Mondiali 2002? Era una squadra più forte di quella del 2006, c’erano grandi giocatori, ma fu gestita molto male. Baggio non fu convocato e si meritava quel Mondiale per concludere la sua carriera. Giocammo un calcio approssimativo, con poche idee, potevamo e dovevamo fare molto di più. Moreno favorì i padroni di casa ed è vero, ma è anche vero che abbiamo fatto errori palesi. Mi ricordo una partita di quel Mondiale in cui Trapattoni fece una squadra difensiva preoccupandosi di un terzino destro ecuadoriano. In quel Mondiale ci fu qualcosa dal punto di vista arbitrale che non funzionava, ma dopo ci sono state tante chiacchiere legate ai rapporti personali. Spesso è successo nella storia del calcio, probabilmente la Corea del Sud aveva investito tanto e dovevano andare avanti “.