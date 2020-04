Min. Spadafora: “La data del 4 maggio è tutta da confermare”

«La data che ho sempre indicato, quella del 4 maggio, è da confermare quando avremo la certezza che sarà possibile. Ma è una data che spero di poter mantenere, ma rigorosamente ed esclusivamente per allenamenti a porte chiuse ». Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, non fa che confermare i dubbi. L’unica cosa evidente è che il destino della serie A è legato a doppio-triplo filo a quello degli altri campionati europei. E le date sono ballerine. La Lega sogna di riprendere con le due semifinali di Coppa Italia il 27 maggio, la Uefa ipotizza una final eight di Champions ad agosto. La prossima settimana potrebbero esserci decisioni importanti. Bisogna essere sinergici. Non si può, infatti, pensare a un campionato che termini prima del 30 giugno e altri che finiscano a settembre, ci sono in ballo gli Europei, la prossima stagione, le Coppe, le finestre di mercato e i contratti in scadenza.

C’è da dire che molte società stanno già programmando la ripresa degli allenamenti per inizio maggio, con la speranza di tornare in campo per fine mese, ma il tutto non appare così scontato: «Il Comitato tecnico scientifico non si è ancora espresso su questo», spiega il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro. Il Mattino