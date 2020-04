Mario Rui a Sky: “La voglia di ripartire da parte nostra è forte”

Attraverso il collegamento Skype è stato intervistato da Sky Sport 24 il terzino sinistro del Napoli Mario Rui sul momento della squadra e sulla pandemia. “Il calcio ci manca davvero tanto, soprattutto vedere i compagni al campo, il quotidiano, anche le piccole cosa e potrei andare avanti. In Portogallo il calcio così detto minore rischia di sparire a causa di questa pandemia e la situazione non è delle migliori per quanto riguarda il virus. Ci manca molto il calcio, ci auguriamo di ripartire quanto prima. Mi sento con qualche compagno, molto attivo il gruppo whatsapp dove ci messaggio in continuazione e cerchiamo di sdrammatizzare. L’inizio di stagione non è stato dei migliori, eravamo partiti male, compreso l’annosa questione delle multe. Con l’arrivo di Gattuso, lui ha portato le sue conoscenze ed avevamo anche battuto le big, oltre che pareggiare contro il Barcellona. Quando e se si ripartirà cercheremo di ritrovare la continuità e proseguire sul percorso di crescita, anche se fisicamente siamo rimasti in buone condizione”.

La Redazione