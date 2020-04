Manolas: “Barça? Credo al passaggio del turno, poi in Coppa Italia…”

Kostas Manolas esprime i suoi sentimenti ai microfoni di Radio Kiss Kiss in questo delicato momento di emergenza sanitaria.

Considerata la tua esperienza, ti senti un leader di questo Napoli?

“Personalmente non mi piace la parola leader. Io credo che tutti dobbiamo essere importanti per il gruppo. Qui ci sono tanti calciatori di valore, sia tecnico che umano, che possono portare questa squadra in alto”.

Se si dovesse riprendere quale sarebbe il tuo principale obiettivo?

“Beh, io credo nel passaggio in Champions League. Il Barcellona è fortissimo, però all’andata abbiamo capito di potercela giocare. C’è tanto rispetto per loro, ma non paura. Sarei contento di poter vivere la gara di ritorno”

“Poi c’è anche la Coppa Italia. Siamo in semifinale e possiamo qualificarci per la finale. Sarebbe certamente un bel traguardo perché potremmo conquistare un titolo stagionale...”. Fonte: SSC Napoli