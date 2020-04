LIVE – Kostas Manolas: “Siamo pronti a tornare”

Premere f5 per gli aggiornamenti

13:10 – Rapporto con Gattuso, che feeling è scattato? “Abbiamo un rapporto bellissimo. Quando c’è bisogno di minacciare qualcuno in allenamento sono il primo, lui è uno che pretende il massimo dai giocatori. Non lo conoscevo prima, ma vedendo il Milan ha fatto miracoli”.

13:09 – “Sento spesso il mister, abbiamo un rapporto speciale. Siamo caratterialmente simili, mi chiama spesso e mi dice che devo continuare a lavorare. Mi sostiene dandomi molta forza”.

13:07 – Ultime 9 partite: 7 vittorie un pareggio (Barcellona) e una sconfitta (Lecce), la strada era quella giusta? “Il Napoli giocava come erano abituati i tifosi. Peccato che il virus ci abbia fermato, penalizzando tutto il mondo. Gattuso è un grande lavoratore, lo era da giocatore e lo è da allenatore. Forse anche di più, non si ferma mai è sempre in contatto con tutti. E’ molto stimolante”.

13:05 – Sei nel pieno della tua maturità? “Ormai a 28 anni ha giocato quasi 450 partite ufficiali, sono un giocatore maturo. Posso migliorare, come tutti, e sto lavorando per migliorare sempre e aiutare la squadra”.

13:03 – “La voglia di entrare in campo è grandissima, si vede da come stiamo seguendo il programma del mister- Tutti sono pronti a ritornare per completare il lavoro fatto fino ad ora”.

13:02 – Inizia la trasmissione Radio Goal, conduce Valter De Maggio.

Quest’oggi a Radio Kiss Kiss, il network ufficiale del calcio Napoli, interverrà via Skype il difensore dei partenopei Kostas Manolas. L’ex della Roma parlerà di come la squadra si sta allenando in questo momento di pandemia, in attesa di un’eventuale ritorno all’attività agonistica. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

