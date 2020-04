L’Inter affonda il pressing su Mertens: l’offerta proposta al belga

L’Inter resta molto interessata e monitora la situazione relativa a Dries Mertens. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri sono in pressing sul belga per provare a strapparlo al Napoli, ed affiancarlo al suo connazionale, Lukaku. L’Inter avrebbe proposto un’offerta contrattuale da 5 milioni di euro più bonus per 2 anni con opzione sul terzo, per convincere Dries. L’offerta supererebbe quella del Napoli di 4,5 milioni alla firma, quindi adesso spetta a Mertens scegliere il suo futuro.