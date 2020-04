L’ex Ancelotti vuole anticipare il Napoli su un obiettivo di mercato

Il Napoli come spesso fa per quanto riguarda il mercato ha diversi nomi in agenda per cercare di avere delle valide alternative, l’ultimo in questione è Gabriel Magalhaes. Il difensore del Lille però non piace solo al club azzurro, come riporta ilmattino.it, ma anche al Chelsea e soprattutto all’Everton di Ancelotti. Anzi nei mesi scorsi il club di Liverpool aveva offerto tra i 20 e i 30 milioni, ma il Lille ha risposto di no. Anche la società partenopea, secondo France Football aveva avuto contatto con i francesi, perciò si preannuncia un’asta per il difensore per essere l’erede del quasi partente Koulibaly.

La Redazione