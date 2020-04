Incerto il futuro di Meret, intanto un’altra italiana lo segue

Ancora una volta sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, mette in discussione il futuro di Alex Meret, il giovane portiere del Napoli. Il quotidiano parla dei dubbi di Meret se restare al Napoli, con la possibilità di non essere titolare, o partire per un nuova esperienza. Oltre al Milan sul portiere ci sarebbe anche l’Inter a seguirlo per il post Handanovic.