Gravina: “Se non si riprende a giocare il calcio è finito”

«Se non si riprende a giocare il calcio è finito», ha detto mercoledì il presidente Gabriele Gravina alla commissione medico scientifica federale. Il numero uno della Figc spinge per trovare una soluzione, partendo come ipotesi di finire anche a dicembre, ma con l’obiettivo di accorciare i tempi fino a quando sarà possibile. Per portare a termine il campionato regolare: l’ipotesi dei play off al momento è scartata. Il protocollo di sicurezza stilato dalla Commissione è pronto, in questi giorni Gravina lo consegnerà al ministro Spadafora. Nella Commissione c’è anche Walter Ricciardi dell’Oms, che lavora in sintonia per arrivare all’obiettivo, poi sarà il Governo a valutare. Fonte: CdS