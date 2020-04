G. Risi (ag. Fifa): “Petagna è rimasto colpito dall’enorme affetto dei tifosi del Napoli”

Durante Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto l’agente di Andrea Petagna Giuseppe Risi, sul futuro del suo assistito. “Nel mercato invernale si era parlato di un arrivo anticipato di Andrea al Napoli, ma lui non voleva lasciare la Spal prima per una questione di riconoscenza. Lui ha scelto la maglia azzurra perchè è rimasto colpito dall’affetto dei tifosi. E’ in trepidante attesa e non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura. Petagna non è solo forte fisicamente, ma lo è anche tecnicamente, è un mancino e sa far giocare bene la squadra. Gattuso certamente ne trarrà vantaggio”.

La Redazione