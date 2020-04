ESCLUSIVA – Danilo Stavola (ag. Fifa): “Il calcio dopo il Covid-19? Ecco il mio pensiero”

Il mercato sarà uno dei temi che nei prossimi mesi vedrà interessato il calcio ma non solo, in attesa che la pandemia Covid-19 passi in fretta quanto prima. Gli agenti Fifa comunque continuano a lavorare in attesa di entrare in azione. Tra questi anche Danilo Stavola della Football Invest Agency intervistato da ilnapolionline.com”.

Prima di questa sosta forzata qual’era il bilancio dei tuoi assistiti della Football Invest Agency? “Il bilancio dell’agenzia è positivo. Nelle scorse finestre di mercato siamo stati vicini ad intavolare trattative importanti anche per calciatori di serie A avendo ottimi rapporti con club esteri. Quanto ai ragazzi stiamo aspettando come evolvono le cose, se e quali campionati riprendono per capire anche quando ci sarà la prossima finestra di calciomercato”.

Nelle scorse settimane si sta parlando di come sarà il calcio a livello professionistico, meno dei settori giovanili. Su quest’ultimo aspetto cosa prevedi post-pandemia? “Non credo Alessandro. Ogni volta quando c è uno tsunami si parla sempre di giovani ma alla fine poi vediamo che nel concreto ad essi non si da mai più spazio. Credo si continui si questa lunghezza d’onda, almeno in Italia”.

In questo momento così delicato del paese, a causa della pandemia del Covid-19, come stai lavorando da agente Fifa? “È un momento particolare. Si lavora tanto al telefono e con riunioni via Skype. Si cerca di curare i rapporti con club e calciatori a distanza e si studia tanto. Penso di non aver mai visto tante partite su Wyscout come in questi periodo”.

Infine ti vorrei chiedere del Napoli che sarà una delle protagoniste. Quanti acquisti secondo te ha bisogno e come vedi la questione rinnovi? “Credo che un paio di elementi partiranno, compatibilmente alla ripresa della situazione globale post Coronavirus per quanto riguarda il mercato. Ed arriveranno calciatori interessanti e funzionali al progetto ma nessun campione affermato. Mertens rinnova, Callejon credo vada via e torni in Spagna”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA