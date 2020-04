E’ l’ex azzurro Stellone il primo licenziato per Coronavirus

L’ex attaccante del Napoli, Roberto Stellone, è il primo allenatore al mondo licenziato a causa del coronavirus. O meglio, con la sua scusa. L’Ascoli ha comunicato di aver “risolto unilateralmente il rapporto contrattuale con Mister Stellone e il suo staff per intervenuta eccessiva onerosità”. In poche parole il club si è dichiarato costretto ad “adottare misure di contenimento dei costi in ragione delle condizioni oggettive venutesi a creare per eventi imprevedibili”, cioè la pandemia. Stessa cosa però non è stata fatta con l’altro allenatore Paolo Zanetti. Una decisione che l’Ascoli lega all’emergenza pandemica e alla necessità di contenere le spese, ma che Stellone impugnerà nelle sedi opportune.

