Dopo gli allenamenti ci sarà la fase due: limiti di 240 presenti nelle gare!

Dopo quella della ripresa degli allenamenti, c’è la fase che riguarda le partite. Dovranno essere sanificati tutti gli stadi dove si giocherà. Anche i custodi del campo devono sottoporsi ai test. Durante le partite le presenze negli stadi dovranno essere limitate, non più di 240. Ci sarà un secondo protocollo, previste novità anche per l’antidoping: controlli solo a fine partita, non più a sorpresa, almeno in questa fase. Può entrare a collaborare con la Commissione federale l’associazione medici italiani del calcio, perché saranno i medici della società che avranno la responsabilità operativa di rispettare il protocollo. I test dovranno essere effettuati dai club, tante strutture specializzate si sono proposte alla Federcalcio per fare test e tamponi, La Figc può offrire mezzi alle squadre che ne avessero bisogno, senza dimenticare la solidarietà: dopo aver messo a disposizione il centro tecnico di Coverciano e aver donato un milione allo Spallanzani, saranno offerti gratuitamente a strutture ospedaliere test e tamponi nello stesso numero di quelli eseguiti per le società. L’obiettivo è far ripartire la A, della B si parlerà più avanti, più difficile il discorso per la C. Fonte: CdS