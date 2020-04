La giornata di oggi, per quanto concerne i dati della Protezione Civile, da parte del Capo Angelo Borrelli, sono davvero confortanti. Per la prima volta da quando c’è la pandemia, i numeri dei pazienti guariti sono davvero ottimi in tutto sono: 2563. I deceduti sono: 575, mentre è in calo anche la pressione ospedaliera. In calo anche i pazienti in terapia intensiva: 124 in tutto.

La Redazione