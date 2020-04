Castellacci: “Ci vuole buon senso, se dovesse esserci un positivo…”

Enrico Castellacci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Qui si tratta di portare una filosofia di squadra. Ogni squadra è diversa perché le società sono diverse. Anche a livello logistico hanno strutturazioni diverse. Il medico è in funzione della realtà che gestisce. Che la Juventus abbia la struttura adatta, non c’è alcun dubbio, tutto è più semplice. Ci sono società più piccole che non hanno l’opportunità di poter affrontare quest’impegno. Stanno uscendo questi protocolli della FIGC e devono essere realizzati, quindi bisogna sentire tutti i club per capire se hanno la possibilità di farlo. Si potrà ricominciare, diminuendo il rischio, se i tutti i club potranno aderire a certi protocolli, altrimenti in uno sport di contatto i rischi sarebbero tantissimi. Oggi non possiamo permetterci di essere pessimisti o ottimisti, ma essere realisti nelle varie valutazioni: ci vuole ratio, buon senso. Qualora ci fosse un caso positivo, vorrebbe dire che il virus ha di nuovo vita e sarebbe un grande problema, a quel punto andrebbero messi in quarantena tutti e non so se può essere una pietra tombale, ma sicuramente un grande macigno”.