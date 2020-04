CALCIO FEMMINILE – C. Girelli: “Cambiano le abitudini, ma quanta carica con le mie compagne di squadra”

Su Instagram le impressioni della calciatrice della Juventus Women Cristiana Girelli su questo momento non semplice dove tutta l’Italia è in piena pandemia. “Mi sento spesso con le mie compagne e ci carichiamo a vicenda. Cerco di essere sempre positiva, dove inizio a palleggiare, pensando al prossimo match o al difensore da affrontare. Prima mi allenavo a Vinovo, ora in giardino e con i mezzi che ho a disposizione. Cambiano le abitudini, devo fare gli allunghi per la strada e vado a letto più tardi, il tutto è diverso, rispetto ad un campo da calcio”.

La Redazione