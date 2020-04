CALCIO FEMMINILE – Alia Guagni (dif. Fiorentina): “La Figc dia una mano al nostro movimento”

In una chiacchierata fatta con i tifosi della Fiorentina, ecco le dichiarazioni del difensore della squadra viola di mister Cincotta Alia Guagni. “In queste settimane ci stiamo allenando online, un’esperienza diversa, senza il pallone, ma correndo sul posto. Non è la stessa cosa, perchè non lo facciamo nelle strutture, ma proviamo ad andare avanti. Il Mondiale in Francia è stato un toccasana per il nostro movimento, stava crescendo, però ad oggi conta la salute. Questa sosta rischia di creare non pochi problemi, compreso noi, perciò vorremmo che la federazione ci dia una mano. Per la Fiorentina del prossimo anno, mi piacerebbe avere in squadra due calciatrici. Vivianne Miedema, attaccante dell’Arsenal e dal nostro campionato Valentina Cernoia. Non sarebbero male come acquisti”.

La Redazione