Totti/Insigne: certe volte le verità si dicono scherzando!

Una battuta a distanza tra campioni del mondo. Sì. Mettiamola così. Però magari l’idea esiste, è reale, e comunque tra una risata e l’altra la telefonata c’è stata. Parola di capitano. Di capitani: «Hai visto, Insigne non è più con Raiola», dice Fabio Cannavaro. E Francesco Totti, di rimando: «Sì, l’ho sentito. Ci ho parlato: è tutto fatto!». E giù una risata: ironia palese, chiacchierata tra vecchi amici e grandi campioni, però la leggenda giallorossa ha intrapreso sul serio la carriera manageriale, fondando tra l’altro le società di assistenza e consulenza CT10 e IT Scouting, come riporta il CdS, e l’idea che con Lorenzino abbia anche affrontato il discorso del suo futuro, di una collaborazione futura, non è mica poi così assurda. Anzi.

La Redazione