Morra: “Cerchiamo di ritrovare unità nazionale, ricostruiamo l’Italia”

L’ingegnere Mario Morra ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Ho acquistato un’opera di Jorit, ad un’asta online, che ritrae il professore Paolo Ascierto per 14 mila euro. Non dispongo dell’opera in questo momento, per ovvie ragioni di sicurezza. Adesso stiamo ragionando di darla in esposizione temporanea al Pascale, dov’è andato il 50% del ricavato – e l’altra metà alla Regione Lombardia – e poi la metterò in salotto. Sono il primo su Facebook a pubblicare trasmissioni assurde, come Agorà, che cerca gente per strada a Napoli. Cerchiamo di ritrovare unità nazionale e ripartiamo da questo, ricostruiamo l’Italia. Non ho conosciuto di persona Jorit e non so se sarà possibile, ma ieri mi ha dedicato un bellissimo post. E’ uscito l’articolo dovunque tranne che su Il Mattino e le testate del Nord”.