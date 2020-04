Napoli-Gattuso, le parti sono in un fermento silenzioso

In attesa di conoscere il destino di Dries Mertens, il belga dovrà fare la sua scelta se accettare il Napoli, oppure andare da un’altra parte, c’è anche da capire il futuro di mister Gattuso. Secondo il Corriere dello Sport, il 30 Aprile scadrebbe l’ipotesi che il mister possa andare da un’altra parte, ma al momento è una scelta che non è contemplata. La sensazione è che ci voglia un altro incontro per trovare la definitiva intesa. Anche se al momento non ci sono state nuovi incontri, si è una sorta di fermento silenzioso, il club ha approvato le scelte dell’allenatore di origini calabresi, compreso Diego Demme, quindi bisogna solo mettere nero su bianco per proseguire la strada con tinte azzurre.

La Redazione