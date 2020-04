FIGC: Alcuni club temono di non potersi iscrivere ai campionati

Lega, non soltanto ingaggi ridotti nel mirino c’è l’accordo collettivo. Se sulla vicenda emolumenti si intravedono spiragli, non così è per l’intesa in proroga dal 2011.

Adesso la “battaglia” è sui tagli agli stipendi, ma un domani potrebbe spostarsi sull’accordo collettivo. Perché il coronavirus, con lo stop ai campionati e i bilanci in sofferenza senza introiti, ha portato molti club di A a riflettere sulla struttura degli accordi economici stipulati con i giocatori. Finora non c’erano stati problemi perché la conclusione dei tornei nazionali non era mai stata messa in dubbio da una simile pandemia e, con lo spettro di non avere l’ok da parte della Figc all’iscrizione al campionato successivo, gli stipendi erano sempre stati saldati.

L’emergenza Covid-19 invece ha rimescolato le carte e ha spinto chi si assume il rischio d’impresa, ovvero i presidenti, a riflettere su alcuni aspetti tra i quali anche quello dei bonus: in futuro c’è la volontà di abbassare la parte fissa dei compensi e di legare una maggiore fetta degli stipendi ai risultati. Un’intenzione che però è destinata a scontrarsi con i no in arrivo da molti dei singoli giocatori e dai rispettivi agenti. Fonte: CdS