Le procedure, le date ed i test. Per il primo mese analisi di continuo nel Napoli

Il Napoli ha già sanificato il centro tecnico di Castel Volturno. Giocatori, staff e personale vario dovranno sottoporsi a numerosi test. Per prima cosa i tesserati saranno attesi da due tamponi a distanza di 4-5 giorni e da test sierologici continui. Per almeno il primo mese, le squadre saranno chiuse in ritiro assoluto: niente visite dall’esterno, niente ritorno a casa la sera, tutti in una sorta di quarantena permanente in centri sportivi (o alberghi) sanificati e blindati. Il Napoli ha già sanificato il centro tecnico di Castel Volturno: quindi, il ritiro inizierà appena il governo darà il via libera. I test li effettueranno i medici sociali con una supervisione esterna e verranno utilizzate strutture private. La Figc ha la speranza di poter ricominciare il 4 maggio gli allenamenti. In tal caso, i test e gli accertamenti inizieranno attorno al 28-29 aprile. Controlli, visite di idoneità per tutti, visto che gli studi autoptici hanno evidenziato frequenti complicazioni cardiache per chi è stato colpito dal virus. Fonte: Il Mattino