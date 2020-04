La Lega ha deciso dove trasmettere in chiaro le gare di Coppa Italia, ecco dove

Le semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter, il 27 e 28 maggio. Entrambe in chiaro e su Rai 1. Un modo per dare un segnale forte di ripresa, di fronte a una platea televisiva grandissima composta da appassionati “affamati” di pallone. Sarebbe contento anche il ministro Spadafora che aveva insistito per far vedere a tutti le ultime gare di campionato giocate a marzo. Fonte: CdS