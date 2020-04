Jorginho: «Sarri è geniale. Con Benitez feci un errore»

«Mi manca l’Italia, gli amici, il clima»: anche questa è “saudade” per Jorge Luiz Frello Filho, in arte Jorginho. L’ex regista azzurro, ha continuato (in diretta Facebook) sull’onda nostalgica: «Dopo cinque anni di Napoli la differenza si sente, anche a livello di cibo, perché in Italia dove vai vai mangi sempre benissimo. Ricordo la finale di Coppa Italia vinta, è stata un’emozione incredibile. Ma sono felice anche al Chelsea, Hazard, il più forte con cui ho giocato. Sarri? Grandissimo tecnico: ha una risposta per ogni cosa che chiedi e a livello tattico è strepitoso. La cosa che non rifarei? Andare in Brasile in vacanza, come nel primo anno di Napoli, e passare un mese a mangiare. Tornai fuori forma e Benitez, che mi aveva portato in azzurro, mi mise giustamente in panchina. La quarantena? Non la passerei con Insigne, si addormenta troppo presto…».

