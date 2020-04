“Je sto vicino a te”, Ferrara mette all’ asta la maglia di D10S!

La cartolina della Napoli dai “mille culure” (già fondazione che peraltro annovera fra i soci Ciro Ferrara) a far dar sfondo a “Je Sto Vicino a Te”, nome della campagna di aste benefiche lanciata dalla FCF Onlus, ovvero Fondazione Cannavaro (Fabio e Paolo) – Ferrara (Ciro). A tal scopo sono partite (da ieri e per dieci giorni, fino al 24 aprile) aste solidali con le quali aggiudicarsi maglie “del cuore” messe a disposizione da tanti calciatori napoletani. Il ricavato delle stesse sarà finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie bisognose. Lo stesso Ciro Ferrara ha annunciato di voler mettere all’asta la maglia di Maradona (privarsene, si sa, non è mai cosa che si fa a cuor leggero): «Sì proprio quella particolarmente cara – ha confermato con un video su Instagram – che segnò il mio debutto in nazionale. Ma l’allora CT Azeglio Vicini, oltre alla gioia per l’esordio da titolare contro l’Argentina, mi gelò comunicandomi che avrei dovuto marcare proprio Diego. Non avrei mai pensato di riuscire a separarmi da quella maglia, ma lo faccio con estremo piacere per una giusta causa. Mi auguro che chi se l’aggiudicherà possa custodirla gelosamente, così come ho fatto io» (www.charitystars.com/JeStoVicinoaTe è il link in questione).