Il Real spinge per Ruiz, ma l’offerta dovrà essere indecente!

Ormai è accertato e, a quanto pare, il Napoli ne è stato informato da uno degli agenti: il Real Madrid è pazzo di Fabian Ruiz. Il patron del Napoli, però, pare non voglia sentire parlare di cessione. Con 30 milioni due anni fa, grazie alla lungimiranza del ds Giuntoli, si è assicurato uno dei centrocampisti più in gamba d’Europa ed adesso non vuole certo privarsene. Ma da “casa” spingono per riprendersi l’ex Betis. Sull’ argomento La Gazzetta dell Sport scrive: “Il centrocampista ha confermato tutto quanto di buono si sapeva su di lui, anzi ha anche migliorato certe caratteristiche e ancora deve entrare nella piena maturità. Nonostante uno dei suoi agenti abbia detto che il Napoli è già informato dell’interesse del Real, il club non ha alcuna intenzione di privarsene. Il presidente non intende nemmeno darne una valutazione esatta, potrebbe prendere in considerazione solo una offerta “indecente”, una di quelle che non potresti non accettare”.