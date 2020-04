Il re di Roma e lo scugnizzo di Napoli: però, che coppia sarebbe!

La storia va pressappoco così: Fabio e Francesco sono in diretta su Instagram, uno in Cina e l’altro a Roma. Parlano di tutto, dai figli al Mondiale, poi…tra una parola e l’altra a un certo punto Cannavaro tira fuori l’argomento Insigne. «France’, hai visto? Non lo segue più Raiola».

«Si, ho seguito. Lo so. Ho sentito ieri Insigne», la risposta pronta. E Fabio la butta lì: «Perché non lo prendi tu?». Totti sorride e rilancia con la sua classica e inconfondibile ironia: «E’ già tutto fatto!». E sono sorrisi. Sì, ieri sono stati scherzi e risate, ma il fatto che la telefonata ci sia stata non esclude mica che il capitano del Napoli e il mitico capitano della Roma abbiano affrontato l’argomento procura. Totti e Cannavaro chiacchierano anche di un altro amico: Gattuso. Un campione del mondo come loro, un fratello: «Ho incontrato Rino a Napoli», dice Cannavaro. «L’hai visto? Devo andarlo a trovare. Appena ci danno il via libera lo vado a salutare», risponde Totti. «Vai, è super carico. Sta bene, sta bene».

CdS